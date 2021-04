Previsioni meteo 29 aprile 2021: pioggia al Nord, peggioramento al Centro e caldo al Sud

Le previsioni meteo del 29 Aprile 2021 svelano una forte divisione in Italia. Pioggia al Nord, peggioramento al Centro e caldo al Sud.

Le previsioni meteo del 29 aprile 2021 vedono un’Italia davvero divisa in due. Al Sud è arrivata la primvera, mentre al Nord continuano le nubi e le piogge. Le temperature saranno in aumento in tutte le regioni.

Previsioni meteo 29 aprile 2021: nuova perturbazione

A partire da giovedì 29 aprile 2021 in Italia è in arrivo una nuova perturbazione. Tutto il Paese verrà coperto da nubi e piogge, in alcune zone anche con temporali, ma questa situazione riguarderà più che altro il Nord. Secondo quanto svelato dal servizio metereologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani 29 aprile sarà prevalentemente nuvoloso. Le regioni in cui pioverà durante la mattina saranno Valle d’Aosta, alto Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Durante il pomeriggio, invece, i rovesci colpiranno più che altro il Nord.

Previsioni meteo 29 aprile 2021: nuvole e piogge

Per quanto riguarda le previsioni meteo di giovedì 29 aprile 2021, nelle regioni del Nord ci saranno diverse piogge e rovesci diffusi, con un trasferimento graduale dalle regioni occidentali verso le regioni orientali. La temperature saranno comprese tra i 16 e i 21 gradi. Per quanto riguarda le regioni del centro Italia, la situazione sarà in fase di peggioramento a partire dal versante tirrenico e in Sardegna, con un tempo molto più stabile e asciutto sull’Adriatico.

Le temperature saranno in aumento in questa zona centrale, ovvero tra i 20 e i 25 gradi. Per quanto riguarda il Sud si avrà una giornata molto soleggiata, con qualche lieve annuvolamento a partire dal pomeriggio. Le temperature subiranno un forte aumento e saranno tra i 23 e i 28 gradi.

Previsioni meteo 29 aprile 2021: le temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in flessione sulla parte bassa del Lazio, sui rilievi Abruzzesi e sulla parte settentrionale della Campania. Su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto le temperature saranno in aumento. Sul resto del Paese, invece, non ci saranno cambiamenti e variazioni particolarmente rilevanti. Per quanto riguarda le temperature massime, subiranno una diminuzione su Friuli Venezia Giulia e sulla parte nord della Toscana. Saranno, invece, in aumento su Piemonte, Emilia-Romagna, Marche e sulla maggior parte delle regioni meridionali. Ci saranno venti deboli su tutta l’Italia, ad eccezione di qualche regione.