Previsioni meteo 29 ottobre 2021, allerta arancione e rossa: le regioni a rischio maltempo

Le previsioni meteo per venerdì 29 ottobre 2021 mostrano un peggioramento: diramata allerta rossa e arancione in due regioni.

Nuova perturbazione e previsioni meteo in peggioramento per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021. Le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare in particolar modo in due regioni.

Previsioni meteo venerdì 29 ottobre 2021, due regioni in allerta

Durante la nottata tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 è previsto un peggioramento e una nuova ondata di forte maltempo.

Diramata allerta rossa su alcune zone della Sicilia e arancione in parte della Calabria. L’isola è nuovamente a rischio alluvioni e si temono danni e vittime, così come accaduto di recente in provincia di Catania.

Previsioni meteo venerdì 29 ottobre 2021, due regioni in allerta: la situazione negli altri luoghi

In altre zone d’Italia è previsto tempo stabile o al massimo parzialmente nuvoloso. Nubi fitte a Nordovest e rischio piogge in alcune parti della Sardegna.

Sale intanto la tensione per il possibile arrivo del “Medicane“, ovvero un uragano mediterraneo. Mare Ionio alquanto agitato a causa dei venti di burrasca.

Previsioni meteo venerdì 29 ottobre 2021, allerta rossa in Sicilia e arancione in Calabria

Durante le prime ore di venerdì 29 ottobre 2021 è previsto infatti un nuovo peggioramento che potrebbe scatenare un vero e proprio uragano mediterraneo: gli esperti segnalano piogge torrenziali e venti a oltre 100 chilometri orari.

Attenzione massima nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, allerta in alcune zone della Calabria sul versante dello Ionio.