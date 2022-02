Previsioni meteo 3 febbraio: sole e caldo su tutta Italia, siccità al Nord

Le previsioni meteo di giovedì 3 febbraio: tempo caldo e soleggiato in tutta Italia, vento intenso in Puglia e grave siccità al nord

Le previsioni meteo di giovedì 3 febbraio: tempo caldo e soleggiato in tutta Italia, vento intenso in Puglia e grave siccità al nord.

Previsioni meteo: la siccità nelle regioni del Nord

La siccità continua a essere protagonista nel Nord Italia, e lo sarà ancora almeno fino al 10 di febbraio.

Ormai sono passati quasi 60 giorni dalle ultime piogge e nevicate di rilievo e i corsi d’acqua si stanno via via riducendo.

Previsioni meteo giovedì 3 febbraio: tempo stabile

Giovedì 3 frebbraio proseguirà il tempo stabile su tutte le regioni italiane, con una prevalenza di soleggiato. Liguria, Veneto, Sardegna e Friuli Venezia Giulia vedranno un aumento delle nubi basse. All’alba ci saranno invece banchi di nebbia sparsi in Lombardia e alcune zone della Toscana.

Previsioni meteo venerdì 4 febbraio: nuvole sparse

Venerdì 4 febbraio invece si potrà osservare della nuvolosità medio bassa sulle pianure del Nord, in Liguria e sul settore tirrenico della Penisola. Le precipitazioni saranno però scarse. Ci sarà un aumento della nuvolosità sul nordovest della Sardegna a partire dal pomeriggio. Al Centro-Nord le temperature sono in rialzo, non ci sono variazioni da segnalare nelle altre zone.