Previsioni meteo 30 settembre 2021: caldo e bel tempo al nord, pioggia al centro-sud

Le previsioni meteo di giovedì 30 settembre segnalano una certa variabilità sulla penisola. In lieve calo le temperature massime.

La variabilità continua a caratterizzare le previsioni meteo italiane. Anche giovedì 30 settembre sarà caratterizzato da un clima quasi estivo, ma una massa d’aria più temperata di origine atlantica si riverserà in parte sulla penisola, causando una carta instabilità in alcune aree del centro-sud e contribuendo a un abbassamento delle temperature.

Al sud e sul versante tirrenico i gradi potranno comunque superare i 25, mentre al nord il calo sarà più importante.

Previsioni meteo 30 settembre: leggera variabilità sulla penisola

La giornata di giovedì 30 settembre sarà prevalentemente soleggiata su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e regioni centrali tirreniche. Per quanto riguarda le altri regioni, il meteo sarà più variabile.

In mattinata, possibili temporali isolati in Emilia Romagna, mentre nel pomeriggio questo rischio si sposterà lungo la dorsale appenninica, così come su basso Lazio, bassa Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Previsioni meteo 30 settembre: temperature messime in lieve calo

Le temperature massima saranno in leggero calo, più marcato in Valpadana e sul medio-alto Adriatico, dove arriveranno venti più freschi da est o di Bora. Il Maestrale rimarrà teso sul mare di Sardegna e nei Canali delle Isole.

Previsioni meteo 30 settembre: variabilità anche a inizio ottobre

Per venerdì 1 ottobre si prevede un tempo variabile, con locali rovesci sulla Puglia meridionale e in Calabria.

Possibili temporali anche in Sicilia nel pomeriggio. Nel resto d’Italia il tempo sarà invece abbastanza soleggiato, con l’eccezione di una residua nuvolosità a inizio giornata sulle pianure nord-occidentali e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio, moderato aumento di nubi in Sardegna.

Le temperature massime saranno in leggera flessione: 22-23 gradi al nord, 26-27 sulle regioni tirreniche e le isole.

