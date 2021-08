Previsioni meteo 4 agosto, Italia divisa: possibili temporali e grandinate al Nord, sole e caldo al Sud

Italia ancora divisa dal punto di vista meteorologico: maltempo al Nord, con possibili temporali di forte intensità, e al Sud attese alte temperature.

Ancora instabilità al Nord, ma restano sole e caldo al Sud: quali sono le previsioni meteo di mercoledì 4 agosto.

Previsioni meteo 4 agosto

Dopo un weekend all’insegna del maltempo al Nord e del caldo record al Sud, con l’inizio della nuova settimana l’Italia resta divisa dal punto di vista meteorologico.

Al Nord il maltempo ha causato non pochi danni per via dei violenti nubifragi e delle forti grandinate. Al Sud, invece, si registra caldo africano, con il pericolo di incendi. L’Italia è divisa in due, come dichiarato da Fabrizio Curcio, il Capo della Protezione Civile. Curcio ha fatto sapere che al Nord il “maltempo è esteso a tutte le Regioni e rischio idrogeologico elevato”.

Al Sud e al Centro, invece, sono previste “temperature elevate per diversi giorni”, con il conseguente rischio roghi. Dalla Protezione Civile si raccomanda ai cittadini di assumere “comportamenti consoni ai due tipi di rischio”. In particolare, si chiede “cautela per evitare le aree che si possono allagare nelle regioni settentrionali e al Sud evitare distrazioni, leggerezza e maleducazioni, perché quasi mai gli incendi si innescano da soli. Ci può essere volontarietà, ma molti sono colposi.

I cittadini segnalino ogni piccolo incendio”.

Anche per la giornata di mercoledì 4 agosto 2021 sono previsti possibili temporali al Nord. Non si escludono neppure grandinate di una certa intensità. Al contrario, nelle Regioni del Sud si manterrà l’alta pressione, con sole e temperature sopra la media stagionale dovute al passaggio dell’anticiclone africano.

Previsioni meteo 4 agosto, maltempo al Nord e sole al Sud

Il cielo sarà nuvoloso al Nord nella giornata di mercoledì 4 agosto.

Si attendono piogge e rovesci sparsi su Alpi, nelle Regioni di nord-ovest, nell’Emilia occidentale, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove già dalla serata di martedì 3 agosto non si escludono temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e isolate grandinate. Anche sull’alta Lombardia sono previsti possibili fenomeni intensi nel tardo pomeriggio del 3 agosto.

Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud. Nuvolosità più compatta in arrivo fra Toscana, Umbria e Marche, in estensione nel corso della serata sul resto del Centro e in Sardegna. Nelle Regioni del Sud, inoltre, si attendono temperature record, con caldo intenso in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia.

Previsioni meteo 4 agosto: Italia divisa in due, ma nel weekend torna il sole

Il maltempo al Nord è previsto non solo per il 4 agosto, ma anche per la giornata di giovedì 5. Fortunatamente, nel fine settimana si attende una situazione di stabilità in tutta Italia.

Da venerdì 6 a sabato 7 agosto l’alta pressione porterà sole e temperature più alte anche al Nord, a eccezione di alcuni isolati rovesci nel nord-est. Ancora caldo e sole anche al Sud.