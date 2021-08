Le previsioni meteo del 7 agosto 2021 svelano che ci sarà un forte peggioramento delle condizioni, con numerosi temporali su tutta Italia.

Previsioni meteo 7 agosto: previsto un peggioramento

Le previsioni meteo del 7 agosto 2021 e dell’intero weekend svelano che arriverà un nuovo peggioramento molto intenso, con temporali molto forti che colpiranno diverse regioni italiane. Anche Ferragosto sarà molto più fresco rispetto al solito. Dopo un venerdì asciutto per tutta la penisola, l’alta pressione di matrice africana lascerà aperto un varco in cui si insinueranno correnti oceaniche instabili, pronte a cambiare completamente la situazione. Al mattino arriveranno le nuvole sull’arco alpino e con il passare delle ore inizieranno i primi rovesci, anche a sfondo temporalesco, sui rilievi del Piemonte, della Valle d’Aosta e gli altri comparti alpini.

Sul resto dell’Italia continuerà ad esserci bel tempo, con temperature estive. Nel pomeriggio ci saranno rovesci e temporali a Nord-Ovest, su Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, anche sulle pianure.

Previsioni meteo 7 agosto: in arrivo nubifragi

Le previsioni meteo del 7 agosto 2021 svelano anche l’arrivo di una nuova perturbazione, che durante la giornata raggiungerà soprattutto le regioni settentrionali. Sono previsti fenomeni di forte intensità, soprattutto sui settori alpini tra Piemonte e Lombardia.

Previsti anche dei nubifragi. Successivamente il maltempo inizierà a spostarsi verso il Nord-Est, verso le regioni centrali e anche a Sud. I rovesci e i temporali inizieranno a spostarsi durante la giornata, coinvolgendo altre regioni. Il tempo, in generale, sarà molto instabile, ma prevalentemente soleggiato sulla maggior parte delle regioni italiane, in modo particolare nel Sud Italia.

Previsioni meteo 7 agosto: la situazione nel weekend

In generale tutto il weekend sarà caratterizzato dal maltempo e da una forte instabilità.

Nella giornata di domenica 8 agosto una residua instabilità sarà alla base di rovesci temporaleschi sui rilievi del Triveneto. Dalle altre parti ci sarà bel tempo, con temperature in continuo e progressivo aumento. Il weekend di instabilità lascerà spazio ad un inizio settimana in cui l’anticiclone africano si preparerà a cambiare le carte in tavola per gran parte delle regioni italiane. Questo agosto sarà caratterizzato spesso da rovesci e temporali, ma non mancheranno le giornate di sole e le alte temperature estive.