Le previsioni meteo per venerdì 9 aprile indicano un aumento delle temperature su tutto il territorio nazionale. Maltempo invece nel corso del weekend.

Cieli sereni e generale aumento delle temperature: sono queste le previsioni meteo per venerdì 9 aprile. Una giornata di relativa tregua dunque rispetto a quelle precedenti, dove i venti freddi hanno sferzato la penisola facendoci temere per un possibile ritardo della primavera ormai iniziata.

I dati di venerdì anticipano però quello che sarà a tutti gli effetti un weekend all’insegna del maltempo, con piogge sparse e neve in alta montagna a seguito di una perturbazione atlantica che attraverserà il nostro Paese.

Previsioni meteo per venerdì 9 aprile

Nonostante l’aumento delle temperature generali – con massime assestate intorno ai 14-15 gradi – nella giornata di venerdì non mancheranno fenomeni di nuvolosità sparsa soprattutto nelle regioni settentrionali.

Nubi alte, ma senza piogge, anche su Toscana e Sardegna, mentre il Centro Italia si preannuncia la zona con il massimo aumento della temperatura. Previsti infatti picchi di 15 gradi a Roma e di 17 gradi a Firenze.

Cielo sereno nelle regioni del meridione, dove però anche qui le massime non supereranno i 15 gradi, come previsto per Bari e Palermo.

Pur non essendoci piogge avremo un’alternanza tra nubi sparse e schiarite sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale e in serata anche su Basilicata e Puglia, mentre sui mari di ponente si registreranno venti di scirocco da deboli a moderati. Nella notte di venerdì infine la nuvolosità avrò coperto quasi tutto il Nord Italia, con el uniche piogge della giornata concentrate in Liguria e in Valle d’Aosta.