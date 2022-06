Previsioni meteo 9 giugno 2022: temporali, vento e temperature in calo

Le previsioni meteo per il 9 giugno 2022 non sono incoraggianti: vento e temporali porteranno le temperature a scendere in quasi tutta Italia

Il caldo anomalo di queste settimane, con temperature costantemente oltre le medie stagionali, darà una tregua nei giorni del 9 e 10 giugno 2022. In particolare, per questo giovedì le previsioni meteo preannunciano vento e temporali sparsi su tutto lo stivale.

Previsioni meteo 9 giugno: sole al Nord e piogge al Sud

Al Nord Italia ci si aspetta una giornata prevalentemente soleggiata soprattutto a Nord Ovest. Allo stresso modo, ci sarà il sole sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna, sulla Calabria ionica, nell’Est e nel Sud della Sicilia. Nel resto del Centro e del Sud Italia, invece, sarà nuvoloso. Il tempo instabile in queste regioni porterà piogge sparse e temporali.

In questo senso, la pioggia arriverà sicuramente sulla Campania, la Puglia e la Basilicata.

Nubi e temporali anche venerdì 10 giugno

Il tempo instabile e le nubi torneranno anche venerdì 10 giugno nelle Marche, in Abruzzo, in Molise e nelle regioni meridionali.

In queste zone sono previsti anche diversi temporali durante tutta la giornata. Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Sicilia e tutto il Nord Italia, invece, vivranno una giornata soleggiata. Dei venti moderati colpiranno tutte le regioni del Sud.