Previsioni meteo: addio a Caronte, arriva Pompiere

Dopo il caldo inteso registrato nelle ultime settimane, è atteso un cambio di rotta per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre.

Il caldo intenso delle ultime settimane ha causato problemi di siccità e ha pesato anche sulla salute delle persone. Tuttavia, nei prossimi giorni è atteso un cambio di rotta.

Meteo, in arrivo l’anticiclone delle Azzorre

L’anticiclone delle Azzorre atteso lungo la nostra penisola porterà finalmente un po’ di fresco.

Si prevede un calo delle temperature che regalerà un po’ di aria fresca dopo il caldo intenso registrato nell’ultimo periodo.

L’anticiclone africano Caronte ci sta per lasciare il Paese e al suo posto arriva l’anticiclone delle Azzorre, denominato “Pompiere”. L’anticiclone spazzerà via un po’ di afa e terrà lontano – almeno momentaneamente – il caldo intenso.

Il cambio di rotta è atteso in particolare al Nord e al Centro Italia. Al Sud e sulle Isole la situazione potrebbe restare rovente. In Sicilia, infatti, si attendono ancora picchi fino a 40 gradi. Tra sabato 9 e domenica 10 luglio un’ondata di maltempo potrebbe arrivare anche al Sud Italia, dove non si escludono rovesci e temporali.

Nel primo weekend di luglio in 22 città da bollino rosso si sono registrate temperature record, causando non pochi disagi.

Da settimane ormai il caldo intenso non dà tregua. In molti sperano che l’arrivo di qualche temporale regali una boccata d’aria.