Una nuova ondata di caldo sta arrivando in Italia. Nella giornata di domani, 2 luglio, 22 città saranno da bollino rosso.

Previsioni meteo, allarme caldo: quali sono le 22 città da bollino rosso

L’Italia continua ad essere nella morsa del caldo. Le temperature torneranno a sfiorare i 40 gradi. Nel weekend ci saranno molte città da bollino rosso, come emesso dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Sono 22 le città in cui le temperature saliranno pericolosamente, mentre 5 città resteranno in arancione e giallo. L’ondata di caldo, che andrà avanti per molti giorni, renderà l’aria afosa soprattutto al Sud, anche a causa dei tassi elevati di umidità e dall’assenza di ventilazione.

Nella giornata di domani, 2 luglio, 22 città saranno da bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Per Milano e Verona il bollino sarà arancione, giallo per Genova, Torino e Venezia.

Le previsioni meteo del 2 luglio

Le previsioni meteo del 2 luglio indicano che il cielo sarà sereno ovunque, ad eccezione di qualche annuvolamento sparso sulle regioni del Nord, lungo la dorsale appenninica e sulla Sardegna.

Le temperature massime saranno in aumento in gran parte dell’Italia, tranne nei settori nord della Sicilia, in Puglia e in Basilicata, che registreranno un lieve calo. A Firenze e a Roma, tra sabato e domenica, si registreranno 39-40 gradi, a Milano 36-27 gradi, con picchi di 42 gradi tra Umbria, Lazio e Abruzzo.