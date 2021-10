Previsioni meteo, allerta gialla e arancione per mercoledì 13 ottobre: le regioni a rischio

Le previsioni meteo di mercoledì 13 ottobre mostrano un peggioramento delle condizioni in alcune regioni: diramata allerta gialla e arancione.

Il maltempo sarà presente in Italia anche durante la giornata di mercoledì 13 ottobre 2021. Prevista infatti una nuova allerta meteo gialla e in alcune zone anche quella arancione.

Maltempo in Italia e previsioni meteo 13 ottobre 2021, dove è prevista la zona gialla e quella arancione

Le condizioni meteorologiche avverse interesseranno diverse zone del Meridione. Allerta arancione, in programma mercoledì 13 ottobre 2021, nella zona meridionale della Calabria, nel resto della regione allerta gialla: stessa cosa dicasi per Abruzzo e Sicilia.

Maltempo in Italia e previsioni meteo 13 ottobre 2021, le regioni a rischio

Le regioni a rischio sono quindi Abruzzo, Calabria e Sicilia. Instabilità e temporali anche in Emilia Romagna e in alcune zone della Sardegna.

Disagi e condizioni in peggioramento soprattutto sulla Sicilia tirrenica e in diverse zone della Calabria. Oltre 20 gradi registrati a Cagliari, nel resto del Paese temperature più o meno nella media.

Maltempo in Italia e previsioni meteo 13 ottobre 2021, attenzione massima

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso alcuni avvisi, di comune accordo con le regioni coinvolte nell’ondata di maltempo, per segnalare quanto previsto dagli esperti. Nelle regioni interessate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche è stata diramata l’allerta gialla e in alcuni casi anche l’arancione.

Il personale competente ha chiesto di fare molta attenzione in vista dell’ondata di maltempo a carattere sparso in Italia: in arrivo maltempo e forti raffiche di vento.