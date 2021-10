Previsioni meteo, allerta gialla per venerdì 22 ottobre: le regioni a rischio maltempo

Nuova ondata di maltempo e previsioni meteo di venerdì 22 ottobre 2021 che mostrano un peggioramento delle condizioni: la situazione.

Il maltempo continua a essere protagonista in alcune zone d’Italia. Secondo le previsioni meteo diffuse dagli esperti è prevista una nuova perturbazione durante la giornata di venerdì 22 ottobre 2021.

Previsioni meteo venerdì 22 ottobre 2021, la situazione

Allerta gialla in alcune regioni del Meridione e anche del centro Italia. Proprio per questo la Protezione civile ha diramato degli avvisi nelle regioni coinvolte nella perturbazione: si tratta di Campania, Lazio, Molise, Toscana e Umbria.

Previsioni meteo venerdì 22 ottobre 2021, altri dettagli

C’è il rischio temporali, oltre a quello idrogeologico, che riguarda le cinque regioni italiane. Le previsioni meteo di venerdì 22 ottobre 2021 hanno evidenziato fenomeni d’instabilità anche in zone come Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia.

Secondo gli esperti de ilmeteo.it sono previste nubi a carattere sparso, precipitazioni, nebbia fitta nella pianura padana e anche in altre zone del Settentrione.

Previsioni meteo venerdì 22 ottobre 2021, allerta gialla

L’allerta gialla prevista per venerdì 22 ottobre 2021 riguarda quindi Campania, Molise, Lazio, Umbria e Toscana. In tutte e cinque le regioni, così come in altre, la Protezione civile ha diffuso le novità anche in accordo con le autorità locali.

Diverse le raccomandazioni per gli abitanti di alcune zone specifiche colpite dall’ondata di maltempo.