Previsioni meteo, allerta maltempo per lunedì 5 dicembre: le regioni a rischio

Previsioni meteo, allerta maltempo per lunedì 5 dicembre: le regioni a rischio

Previsioni meteo, allerta maltempo per lunedì 5 dicembre: le regioni a rischio

Per la giornata di lunedì 5 dicembre si attendono importanti perturbazioni su alcune regioni d’Italia che saranno colpite da forti temporali, per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla.

Maltempo in Italia: allerta gialla in 3 regioni per precipitazioni e vento nelle prossime 24 ore

L’ondata di maltempo continua la sua azione sull’Italia e, in particolare, sulle regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore, infatti, è prevista una nuova allerta meteo (un’allerta gialla), per le regioni della Sicilia, dell’Umbria e della Toscana. Le piogge, fortunatamente, saranno meno intense rispetto a quelle che hanno messo sotto scacco l’Italia nelle ultime settimane, ma la Protezione Civile ha comunque deciso per l’allerta gialla.

Si attende la neve, cosa accadrà attorno ai 1000 metri

Secondo quanto racconta dagli esperti del meteo, pare che nella giornata di domani ci sarà una nuova perturbazione che colpirà il nostro Paese e che partirà dal Nord Europa. Questa nuova perturbazione porterà aria fredda sull’Italia. Su Toscana e Umbria si attendono nevicate sopra i 900 e i 1000 metri. Sul resto d’Italia, invece, atteso un primo lunedì di dicembre soleggiato, ma dalle temperature abbastanza rigide.