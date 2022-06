Previsioni meteo: ancora caldo con Caronte, ma rischio temporali e grandine al Nord

Caronte è diventato una vera e propria star delle previsioni meteo. Ma bisogna fare attenzione, perché al Nord c'è il rischio di temporali e grandine.

Le previsioni meteo svelano un rischio temporali e grandine per tutto il Nord, mentre il caldo portato da Caronte continua.

Le previsioni meteo di martedì 28 giugno

Caronte è ormai diventato una vera star delle previsioni meteo e continua a portare il caldo sull’Italia.

Stabilità e grande caldo regnano sovrani da giorni e le temperature hanno già raggiunto picchi record. Una situazione anomala, soprattutto se si tiene conto della grande preoccupazione per la siccità che grava da troppi mesi e che sta spingendo le regioni a prendere decisioni drastiche. Per i prossimi giorni ci sono piccole speranze riposte in alcuni temporali che potrebbero arrivare nella giornata di martedì 28, colpendo le regioni del Nord.

L’accumulo del grande caldo degli ultimi giorni potrebbe scaricarsi sotto forma di focolai temporaleschi intensi, accompagnati da vento, nubifragi e grandinate. A rischio le zone sull’arco alpino centro-occidentale, ma anche le aree di pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia. I fenomeni verso sera potrebbero spostarsi a Nordest, mentre nel resto dell’Italia il caldo e il sole continueranno a dominare.

Le previsioni meteo di mercoledì 29 giugno

Da mercoledì 29 giugno il meteo tornerà ad aggiustarsi in tutta Italia. Fino al prossimo weekend non si prevedono oscillazioni delle temperature, che saranno sempre molto alte. Ci sarà molto caldo in tutte le regioni e grande stabilità, ad eccezione dei rilievi alpine, dove nelle ore più calde potrebbero scoppiare temporali di calore. Per il momento è difficile capire quanto durerà questo caldo e se ci sarà un ritorno ad un contesto meteo climatico più adatto alla fine di giugno.