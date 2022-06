Per la prossima settimana ci sarà una fase stabile e soleggiata, ma alcune zone saranno a rischio di una fase temporalesca.

Previsioni meteo: anticiclone e possibile fase temporalesca

Come annunciato dalle previsioni meteo, il ripristino dell’alta pressione proseguirà nei prossimi giorni sull’Italia.

Ci sarà una nuova fase più stabile e soleggiata, con caratteristiche termiche estive, anche se non in modo esagerato. L’alta pressione potrebbe, però, non interessare i settori centrali del Mediterraneo. Il linea generale il tempo sarà stabile, ma potrebbe esserci il rischio in alcune regioni di infiltrazioni di correnti fresche settentrionali, con una possibile fase temporalesca.

Il rischio di una fase temporalesca

La stabilità, in questo contesto, sarà maggiormaente a rischio e potrebbero esserci scenari temporaleschi, a partire soprattutto da metà della prossima settimana.

La fase 15-16/19 giugno potrebbe essere quella più rischio. I fenomeni potrebbero iniziare tra il 15 e il 16 giugno sul Centro Appennino e sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro orientali. Verso venerdì 17 giugno i temporali potrebbero diventare più estesi, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Per il momento sembrano meno esposti all’instabilità le aree settentrionali, la Toscana, l’Umbria, il Lazio settentrionale, parte delle aree tirreniche centro-settentrionali, Sardegna e Ovest Sicilia.