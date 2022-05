Previsioni meteo, arriva l’estate: attesi oltre 30 gradi in alcune regioni

L'estate è finalmente alle porte, secondo le previsioni meteo un anticiclone proveniente dal Nord Africa sta arrivando sull'Italia

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, ben presto in Italia avremo un vero e proprio assaggio dell’estate.

Previsioni meteo, arriva il caldo in Italia: l’anticiclone africano

Secondo le ultime previsioni meteo, un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e arriverà anche in Italia.

Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno temperature estive e tanto sole soprattutto a Nord dello Stivale e parte del Centro, mentre al meridione sono previsti ancora temporali e temperature più basse.

Il meteo della settimana: dove avremo temperature vicino ai 30 gradi

Le temperature saranno in continua crescita, nelle regioni del Nord Italia, fino a venerdì 13 maggio, nel weekend ci sarà poi una leggera flessione, con l’arrivo di qualche rovescio sparso.

Nei prossimi giorni il Centro Italia sarà colpito da alcuni temporali in Sardegna e sull’Appennino. Il caldo più intenso è atteso in Veneto, con temperature fino a 10 gradi sopra le medie (attesi 32 gradi). Si sfioreranno i 30 gradi anche in Toscana e nelle regioni del Nord Ovest. Paradossalmente al Sud Italia, le temperature saranno in questa settimana più basse.