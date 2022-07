Previsioni meteo, caldo record con il nuovo anticiclone africano Apocalisse4800

Caldo da record con l'anticiclone africano Apocalisse4800: meteo torrido in tutta Italia e zero termico non raggiunto nemmeno sulle vette.

Previsioni meteo, caldo record nei prossimi giorni: l’anticiclone africano Apocalisse4800 porterà in tutta Italia temperature che sfioreranno i +40°C.

Apocalisse4800: lo zero termico ad altitudini mai viste

La sesta ondata di caldo africano ha iniziato a colpire la Penisola Iberica con picchi di+ 45/46°C, e si espande in queste ore verso l’Italia.

Si tratta di Apocalisse4800, il nuovo anticiclone che prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota.

Questa ondata porterà lo zero termico fino a 4800 metri: lo zero termico è il dato meteorologico che indica l’altitudine sopra la quale la temperatura è sempre inferiore allo zero. In altre parole con Apocalisse4800 – e con lo zero termico a 4800 metri – le temperature non andranno sottozero nemmeno sulle cime più alte, con il ghiaccio e la neve che fonderanno a ritmi impressionanti.

Il Monte Bianco, 4809 metri, il 18 giugno scorso ha già fatto registrare 10°C sulla vetta.

Le previsioni meteo in Italia

Già da oggi, venerdì 15 luglio, ci sarà un primo assaggio di una lunga fase calda che nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a metà della prossima settimana. Valori ben oltre la media, tra +36/38°C, persisteranno per almeno una settimana su gran parte dell’Italia, con picchi localmente anche ben superiori.

Lombardia ed Emilia-Romagna saranno prime le zone con temperature stabili a 37/38°C, mentre tra sabato e domenica il caldo si espanderà anche verso il Centro-Sud.