Previsioni meteo, confermato peggioramento: temporali forti e crollo delle temperature

Le previsioni meteo confermano un peggioramento delle condizioni nei prossimi giorni. Previsti temporali forti e un crollo delle temperature.

Le previsioni meteo confermano un peggioramento delle condizioni nei prossimi giorni. Previsti temporali forti e un crollo delle temperature. La prossima settimana le condizioni meteorologiche cambieranno notevolmente.

Previsioni meteo: confermato il peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo hanno confermato il peggioramento del tempo che arriverà durante la prossima settimana.

Il caldo di questi giorni verrà sostituito da un forte calo delle temperature e da diversi temporali. Nel pomeriggio di Ferragosto, come riportato dall’allerta ufficiale della Protezione Civile, inizieranno ad esserci dei temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, mentre in tarda serata i temporali si sposteranno nelle zone di Nordovest e nelle zone di Pianura vicine. I fenomeni saranno più intensi nelle zone occidentali. Lunedì 16 agosto continueranno i temporali sulle zone alpine e prealpine, con il coinvolgimento delle zone di pianura nel tardo pomeriggio.

La Protezione Civile ha sottolineato l’elevata incertezza dei fenomeni temporaleschi attesi per quanto riguarda l’intensità e la distribuzione.

Previsioni meteo, confermato peggioramento: lunedì 16 e martedì 17 agosto

Lunedì 16 agosto arriveranno le prime nubi con rovesci e temporali in Lombardia e Piemonte, ma anche in Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, con fenomeni sempre più diffusi. Durante il pomeriggio rovesci e temporali potrebbero coinvolgere il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia in modo più intenso.

Al Centro-Sud continuerà a fare molto caldo durante tutta la giornata di lunedì. Martedì 17 agosto potrebbe esserci una fase molto particolare, con correnti sempre nordoccidentali e un lieve calo termico anche verso il Centro-Sud, con instabilità lieve, ad eccezione di qualche temporale sui settori adriatici e appenninici.

Previsioni meteo, confermato peggioramento: mercoled 18 e giovedì 19 agosto

L’instabilità diventerà più forte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, quando potrebbero diffondersi temporali e rovesci sull’Emilia Romagna, su Alpi e Prealpi nordorientali, in estensione verso il medio Adriatico e i settori appenninici, fino al Molise e a Nord della Puglia.

Sulle regioni tirreniche potrebbero esserci locali rovesci e temporali. Il tempo sarà buono al Centro-Sud, con qualche addensamento locale e con brevi rovesci sul Piemonte. Giovedì 19 ci sarà un forte calo di temperature su tutta Italia, fino a 10 gradi in meno rispetto a quelle attuali, soprattutto sulle regioni del medio Adriatico, con l’arrivo di venti freschi. L’instabilità potrebbe essere decisamente più localizzata sul basso Tirreno, tra il Lazio, la Campania, la Lucania e la Calabria.