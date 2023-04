Previsioni meteo da incubo, ecco il weekend con un nuovo ciclone

Cattivo tempo e non solo per oggi, le previsioni meteo sono da incubo, ecco il weekend con un nuovo ciclone. I modelli di questi giorni confermano che la perturbazione in atto durerà ancora per almeno 72 ore e tutto è imputabile ad una sequenza seriale di cicloni sull’Italia che continuerà a mantenere fresco ed instabile il mese. Il primo ciclone ha portato tempo pessimo nella giornata di ieri al Centro-Nord. Lo stesso è in spostamento verso l’Ungheria ma ha un successore.

Il weekend con un nuovo ciclone

Ecco, una nuova area di bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Lo spiega Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo. L’esperto ha confermato che ancora per un bel lasso di tempo è prevista instabilità nelle prossime ore. Tutto è collegato al primo ciclone, con “rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zone centro meridionali”. E oggi? Si prevede una sorta di “tregua meteorologica” anche con qualche ampia schiarita. Tregua breve, a contare che un secondo ciclone è in arrivo già all’alba di domani.

Un marcato peggioramento sul Tirreno

E gli effetti? Marcato peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi a Sud. L’occhio del ciclone in serata “si posizionerà sul Tirreno centrale portando piogge diffuse e venti in intensificazione”. Domenica 16 aprile poi l’occhio scenderà verso il Sud con fenomeni meteo diffusi. Piogge anche su tutte le regioni adriatiche e fino all’Emilia Romagna, Basso Veneto e regioni a sud del Fiume Po. Ampie schiarite si apriranno invece tra il Nord-Ovest e l’Alto Tirreno.