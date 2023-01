Terminati i cosiddetti “Giorni della Merla”, considerati tradizionalmente come il periodo più freddo in assoluto dell’anno, stando alle previsioni del tempo de IlMeteo.it sarebbe in arrivo in alcune regioni del Sud Italia un generale peggioramento delle condizioni generali.

Ecco, in breve, i dettagli relativi a quello che ci dovremmo aspettare dai prossimi giorni.

Le previsioni del tempo da lunedì 30 gennaio

Si confermerà anche nelle prossime ore il passaggio di correnti fredde nordorientali, strascico del gelido flusso del ciclone artico Attila, che confermeranno il generale contesto di temperature fredde sullo Stivale (in linea con le medie del periodo invernale).

Più a Sud, nell’area Ionica (e in Grecia) proseguirà una circolazione ciclonica che “minaccerà” vaste aree del Meridione e delle due Isole Maggiori (Sicilia e Sardegna) con precipitazioni e tempo incerto.

In Sicilia e Sardegna, in particolare, il rischio di piogge sarà più elevato nelle zone settentrionali.

Per quanto riguarda la Calabria, inoltre, si segnala la possibilità di precipitazioni eventualmente a carattere nevoso anche a bassa quota.

Freddo ma senza pioggia nel resto d’Italia

Stando alla cartina condivisa da IlMeteo.it, il rischio di precipitazioni per i prossimi giorni sembra essere concentrato soprattutto nelle Regioni qui sopra citate, con l’aggiunta del Nord della Puglia.

Sul resto dell’Italia più a Nord, invece, anche grazie ad un graduale avvicinamento dell’Anticiclione delle Azzorre, si prevede tempo soleggiato (seppure con temperature piuttosto basse).