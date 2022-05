Le previsioni meteo di questa settimana prevedono il primo accenno di estate su tutta l'Italia, con punte di 30 gradi.

Previsioni meteo, da metà settimana fino a 30 gradi su tutta Italia

Le previsioni meteo per questa settimana, come riportato da 3bmeteo, svelano che arriverà il primo assaggio d’estate, con punte di 30 e 31 gradi. L’anticiclone africano toccherà prima il Nord e poi il Centro-Sud. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni e la nuvolosità interesserà solo i rilievi. Una situazione che potrebbe durare fino al weekend del 14 e 15 maggio. L’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale favorirà una stabilizzazione maggiore del tempo e un aumento delle temperature in tutta Italia, soprattutto al Nord.

Previsioni meteo, una settimana di bel tempo

A partire da domani, 10 maggio, il bel tempo si alternerà ad una certa instabilità diurna che si genererà sull’Appennino centro-meridionale e sulle zone interne delle isole maggiori, con rovesci e temporali locali sulle coste della Campania e della Calabria. Nella seconda parte della settimana, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. Nel pomeriggio, però, potrebbe esserci una lieve variabilità sulle Alpi orientali e sull’Appennino meridionale.

Le temperature aumenteranno ulteriormente.