Previsioni meteo del week end 23-24 ottobre, maltempo al centro sud: le regioni a rischio forti piogge sono la Calabria ionica e le isole maggiori

Le previsioni meteo del week end 23-24 ottobre indicano, come da trend bimestrale, l’arrivo di maltempo al centro sud: le regioni a rischio saranno in particolare la Calabria e la Sicilia e non è affatto esclusa la formazione di un “medicane”, vale a dire di un uragano mediterraneo che andrebbe a colpire il meridione in forza di un’area ciclonica che si sta formando fra Mediterraneo e Nord Africa.

Stiamo parlando delle perturbazioni numero 4 e 5 del mese di ottobre, che andranno a sovrapporsi in Italia nelle giornate da sabato a domenica sera e che determineranno una variabilità con punte di instabilità diffusa.

Meteo del week end del 23-24 ottobre: le previsioni su due perturbazioni sovrapposte ma temperature oltre la media

Si attende dunque un peggioramento a tratti severo a partire dalla giornata di domenica e lungo la direttrice Sud della penisola.

Particolarmente attenzionate sono la Calabria e le grandi isole. Le temperature resteranno abbastanza miti almeno per l’intera giornata di sabato, tuttavia da domenica è atteso un calo termico a partire dal Nord Italia e dal versante adriatico.

Un sabato variabile con possibilità di piogge forti, il meteo del week end del 23-24 ottobre e le previsioni sul ciclone mediterraneo

Per il 23 ottobre si prevede tempo soleggiato al Nord e sull’alta Toscana, con nuvolosità locale in Val Padana, sull’alto Adriatico e in Romagna.

Sono possibili precipitazioni a tratti intense sulle regioni centrali adriatiche, su Umbria, Lazio, Sardegna meridionale, Appennino calabro-lucano e Salento. Temperature fuori la norma, con massime tra 20 e 25 gradi al Centro-Sud e sulle Isole, su Calabria e Sicilia non si escludono picchi.

Il cambiamento di domenica, lo annunciano le previsioni meteo del week end 23-24 ottobre

Il 24 ottobre sarà la giornata del cambiamento ma con esordio “morbido”: tempo stabile al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio.

Nuvolosità variabile sul resto d’Italia ma attenzione: nel corso della giornata è prevista la formazione di temporali su est e sud della Sardegna, Sicilia e Calabria. Questi fenomeni tenderanno ad intensificarsi sul Basso Ionio. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche.