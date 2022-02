Dopo un weekend di instabilità, con temperature in picchiata, ci sarà un rialzo e arriverà una settimana di primavera.

Previsioni meteo del weekend: choc termico e instabilità ma arriva la primavera

L’inverno non è ancora finito, ma arriverà il primo accenno di primavera.

Dopo il maltempo e la neve di San Valentino, le temperature sono salite di 15 gradi al nord, riportando un clima primaverile. Confermato il maxi anticiclone di queste ore con 20 gradi in Piemonte e l’atmosfera primaverile. Ci sarà, però, un peggioramento e un calo delle temperature nel weekend, per poi una nuova fase di primavera durante la prossima settimana. A partire dalla giornata di oggi, 17 febbraio, l’alta pressione tornerà ad espandersi verso l’Italia, supportata da correnti miti che porteranno ad un aumento delle temperature.

Dopo la recente fase invernale ci sarà un vero e proprio stravolgimento. Sarà fresco di notte e al primo mattino, ma di giorno le temperature si alzeranno notevolmente.

Le previsioni meteo di questi giorni e del weekend

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 17 febbraio, prevedono un aumento delle minime al centro-nord, anche se ci sarà qualche gelata notturna sulle zone interne. Di giorno le massime aumenteranno, soprattutto al nord, dove si toccheranno i 20 gradi in Piemonte.

Venerdì 18 febbraio le temperature aumenteranno al centro-sud, ma le minime anche al nord. Le punte più elevate saranno in Sardegna, con picchi di 21 gradi. Nel weekend ci sarà un ridimensionamento delle temperature massime, per via di infiltrazioni di correnti umide, ma sulle regioni meridionali il clima sarà mite. La prossima settimana arriverà il primo accenno di primavera.