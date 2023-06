Previsioni meteo: la tarantella del weekend. Dopo una prima parte di settimana all’insegna di bel tempo e temperature (finalmente) estive, a partire da venerdì 23 giugno lo Stivale torna a essere coperto da nuvole, con conseguenti piogge e temporali. Una nuova perturbazione da nord porterà di nuovo condizioni instabili e un calo termico diffuso in tutta l’Italia.

Venerdì 23 giugno: temporali al nord

Il fronte perturbato toccherà dapprima il Settentrione, interessando in particolare le regioni di nord est come Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Il repentino cambio di clima porterà probabili temporali, localmente anche molto intensi, con rischio di nubifragi e grandinate. La Protezione civile ha per questo già diramato un’allerta meteo gialla su sette regioni dello Stivale.

Sabato 24 giugno: il maltempo si sposta al centro sud

Le previsioni meteo del fine settimana indicano un’estensione della zona perturbata verso sud: nuvole, rovesci e temporali interesseranno sempre di più le regioni centrali, in particolare quelle adriatiche e appenniniche, per poi estendersi verso le zone interne del Meridione. Le temperature saranno in generale diminuzione, sia nei valori massimi che minimi. Ma durerà poco.

Domenica 25 giugno: torna il sole

La perturbazione si allontanerà velocemente e chiuderà la settimana una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte dell’Italia, a parte i residui effetti al mattino su alcune zone del sud (in particolare su Sicilia, Calabria e settori meridionali di Puglia e Campania). Le temperature non saliranno però di nuovo, almeno non eccessivamente: rimarranno contenute per via di una maggiore ventilazione.