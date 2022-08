Previsioni meteo del weekend, quali sono le città da bollino rosso

Il picco dell'ondata di calore in Italia è arrivato e nelle prossime 24 ore sarà al massimo: meteo del weekend, ecco quali sono le città da bollino rosso

Le previsioni meteo del weekend sono infernali, con molte città dell’Italia da bollino rosso: il primo fine settimana del mese vacanziero per eccellenza vedrà temperature fino a 40 gradi in diverse zone della penisola. Come mai? La risposta ormai la conosciamo: il maledetto anticiclone africano ha reso l’Italia un forno e gli esperti meteo spiegano che l’attuale ondata di calore sarà molto intensa.

Intensa ma con un vantaggio: durerà meno della precedente, visto che già a partire dalla fine di questo weekend si avvertirà un cambiamento.

Meteo del weekend, dove avremo bollino rosso

Le temperature caleranno inizialmente al Nord da domenica, poi al Centro da lunedì e probabilmente da martedì si abbasseranno le temperature anche al Sud. Ma torniamo all’inferno che ci aspetta: nelle prossime 24-36 ore sono attesi picchi di 38-40 gradi soprattutto su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio.

La giornata di sabato 6 agosto sarà soleggiata e calda al Nord ben oltre la media del periodo, con qualche temporale possibile in pianura.

Ben 16 città dove farà un caldo pazzesco

Al Centro avremo sole e caldo intenso ben oltre la media del periodo così come al Sud. E le città da bollino rosso per sabato 6 agosto? Eccole, sono 16: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.