Previsioni meteo della settimana: inizio all’insegna del freddo, poi sole e clima mite

Lunedì 4 aprile è prevista instabilità e ancora basse temperature, ma nel corso della settimana il meteo dovrebbe migliorare.

Il primo weekend di aprile è stato all’insegna della pioggia e delle basse temperature. Dopo aver assistito a un primo assaggio di bella stagione, con tanto sole e temperature gradevolissime, sul nostro Paese sembra essere tornato l’inverno. Come sarà la settimana dal 4 al 10 aprile?

Meteo della settimana, le previsioni

La settimana comincia all’insegna dell’instabilità: lunedì 4 aprile, infatti, non si escludono possibili isolati rovesci da Nord al Sud Italia, ma le temperature potrebbero iniziare ad alzarsi. Un primo netto miglioramento è atteso dalla giornata di martedì 5 aprile, quando il meteo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato lungo tutta la penisola, con temperature massime in ulteriore rialzo (comprese tra i 13 e i 18 gradi). Situazione analoga prevista per il giorno successivo, mercoledì 6, quando il sole sarà protagonista per l’intera giornata, salvo alcuni addensamenti previsti sul nord-est.

Nubi attese anche al Centro e in Sardegna.

LEGGI ANCHE: Violenta grandinata in provincia di Padova e maltempo in tutto il Nord Est

Le prime tendenze per gli ultimi giorni della settimana fanno ben sperare. Il sole e le temperature miti, infatti, sono attesi anche da giovedì 7 aprile fino alla fine della settimana. Se nella giornata di mercoledì una moderata perturbazione atlantica riuscirà a rovinare l’alta pressione, in particolare al centro-sud e sui rilievi alpini, successivamente il vortice di bassa pressione si sposterà ulteriormente verso Sud, mentre nel resto della penisola prevarrà il bel tempo, con temperature che si riporteranno su valori tipicamente primaverili.

Attesi picchi di 25 gradi.