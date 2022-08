Le previsioni meteo svelano che da mercoledì 17 agosto ci sarà un peggioramento al Nord, mentre al Sud continueranno caldo e sole.

Previsioni meteo della settimana: temporali al Nord, sole e caldo al Sud

Le previsioni meteo svelano un peggioramento delle condizioni al Nord e sole e caldo al Sud.

Martedì 16 agosto sarà ancora parzialmente soleggiato al nord, salvo residui fenomeni mattutini sul Friuli Venezia Giulia e al pomeriggio su tratti dell’Emilia Romagna. Le temperature saranno stabili. Al Centro ci sarà qualche piovasco sparso sui versanti tirrenici e temporali locali su Appennino e Marche, con temperature in rialzo. Al Sud qualche temporale, ma in fase di miglioramento, con temperature in aumento, sopra i 35 gradi in Sicilia. Mercoledì 17 agosto le condizioni peggioreranno al Nord, con nuovi temporali e temperature in calo, mentre rimarranno stabili al Centro, con temperature in aumento.

Molto caldo al sud, con punte di 40 gradi in Puglia e Sicilia.

Giovedì 18 agosto il tempo sarà stabile, ma con qualche rovescio e temporale al Nord, con temperature in calo. Più sereno al Centro, con temperature stabili o in lieve calo, mentre al Sud il tempo sarà sereno, con temperature in aumento. Venerdì 19 agosto tornerà il sereno al Nord, con qualche pioggia debole in Romagna e sulle Dolomiti, così come al Centro, in Toscana e sull’Adriatico.

Al Sud continuerà ad esserci il sole.

Previsioni meteo del prossimo weekend

Sabato 20 agosto la pioggia colpirà il Nord, anche se in alcune zone ci saranno delle schiarite. Nubi sparse con ampie schiarite al Centro e sereno al Sud. Domenica 21 agosto sarà sereno sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, così come sulle pianure emiliane. Sereno anche al Centro e sull’Adriatico, con nubi sparse. Nubi sparse e schiarite anche in Campania e nel resto del Sud, con temperature sempre molto alte.