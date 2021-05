Previsioni meteo di martedì 11 maggio 2021: pioggia e maltempo su tutta Italia

Le previsioni meteo svelano l'arrivo del maltempo in tutta Italia a partire da domani, martedì 11 maggio. In arrivo pioggia e grandine.

Le previsioni meteo svelano un peggioramento del tempo in tutta Italia a partire dalla giornata di domani, 11 maggio. Già nella giornata di oggi il tempo cambierà, lasciando indietro le giornate di sole di questi giorni.

Previsioni meteo: torna il maltempo in Italia

Una perturbazione di origine atlantica causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni nord-occidentali italiane, con le prime precipitazioni sul tratto alpino occidentale e una successiva intensificazione in Piemonte. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono state riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento.

In alcune Regioni la situazione di maltempo potrebbe essere particolarmente intensa.

Previsioni meteo: Nord, Centro e Sardegna

Già a partire da oggi, lunedì 10 maggio, si prevedono forti precipitazioni, anche se di carattere di rovescio o temporale, sulla Valle d’Aosta. Ci sarà un intensificazione anche in Piemonte. I fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In base ai fenomeni previsti dalle previsioni meteo è stata valutata l’allerta gialla per rischio idrogeologico su Valle d’Aosta e Piemonte nella giornata di oggi.

Al Centro il tempo inizierà a peggiorare in Toscana. Sul massese ci saranno rovesci, mentre sul resto delle regioni oggi la giornata sarà ancora stabile e soleggiata. Le massime varieranno tra i 23 gradi di Pescara e i 29 di Firenze. In Sardegna ci sarà bel tempo. Nelle prossime ore la situazione tenderà a peggiorare.

Previsioni meteo: Sud e Sicilia

La giornata di oggi sarà stabile e soleggiata su tutte le regioni del sud, grazie alla protezione dell’alta pressione di origine africana. Le massime si avranno a Bari e Napoli, dove si toccheranno i 26 gradi. Da domani, 11 maggio, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo in quasi tutte le regioni, con precipitazioni anche temporalesche e addirittura grandinate. Le temperature subiranno un momentaneo crollo. Anche la Sicilia andrà incontro ad un peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, che porterà ad un conseguente calo delle temperature, anche se non in maniera eccessiva. In generale in tutta Italia tornerà il maltempo, con rovesci e grandinate.