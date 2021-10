Previsioni meteo di ottobre, il colonnello Giuliacci: “Temperature in calo fino a sabato 16”

Con l'anticiclone delle Azzorre aumenteranno le temperature. Le previsioni meteo di ottobre di Giuliacci. Attenzione alla bora sull'adriatico.

L’improvvisa ondata di freddo che è arrivata la settimana scorsa e sta aumentando negli ultimi giorni, presto potrebbe cessare, ma non di molto.

Previsioni meteo di ottobre: la causa dell’abbassamento delle temperature

Il Colonnello Mario Giuliacci ha dichiarato che l’Italia sta attraversando uno degli ottobre più freddi di sempre, tutto questo a causa della “Niña“, un raffreddamento delle acque del Pacifico Tropicale che ha colpito anche la nostra penisola.

C’era dunque da aspettarselo, a detta del Colonello, questo abbassamento delle temperature.

Previsioni meteo di ottobre: quando risaliranno le temperature?

Le temperature resteranno sotto la media di almeno 4 o 5 gradi fino a metà ottobre, molto probabilmente tra il 16 e il 20 ottobre le massime risaliranno fino a 20 gradi. In quasi tutta Italia in questi ultimi giorni la minima è stata di 10 gradi, fatta eccezione per alcune regioni del Nord e le regioni adriatiche, che hanno registrato temperature molto più basse, dove è anche prevista la Bora.

Le previsioni meteo di ottobre: la settimana dall’11 al 17 ottobre

Le temperature saranno però stabili in questi giorni, solo tra il 14 e il 15 si prevede un abbassamento a causa di un vento polare che arriverà sui balcani e colpirà il nord e le regioni adriatiche. Dal 16, invece, con l’anticiclone delle Azzorre, in alcune regioni aumenteranno le temperature e al sud si potrebbero registrare anche 25 gradi.