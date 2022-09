Previsioni meteo di settembre, l’estate 2022 finirà questo venerdì

Gli esperti metereologi raccontano di temperature in calo e arrivo di nuove piogge da venerdì: le previsioni meteo descrivono la fine dell'estate

La lunga e caldissima estate 2022 sta davvero per terminare: dal venerdì di questa settimana, secondo gli esperti del meteo, si dovrà iniziare a fare i conti con l’autunno. Le temperature subiranno un notevole calo su tutto lo Stivale, dovuto ad un flusso di aria artica in arrivo nel nostro Paese.

Meteo di settembre, da questo weekend finirà l’estate 2022

L’ondata di aria artica arriverà in Italia, passando per le Alpi Giulie, da questo venerdì, portando con sè l’inizio dell’autunno. Dalla fine di questa settimana, quindi, si verificheranno rovesci ed altri episodi di maltempo, prima nelle regioni del Nord Est, per arrivare poi alle regioni Adriatiche, fino ad estendersi su quasi tutto il Paese.

Caldo fino a giovedì: che temperature dobbiamo aspettarci?

Fino a mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, invece, le giornate continueranno ad essere calde e molto soleggiate, con i valori massimi delle temperature che torneranno sui 30 gradi al Centro Nord e fino anche ai 37 e 38 gradi nelle regioni del Sud. In particolare, le zone più calde saranno quelle della Puglia, Sicilia e Calabria.