Sarà un primo maggio all'insegna del tempo variabile, in Italia: le previsioni meteo raccontano di bel tempo intervallato da improvvisi rovesci

Come sarà il tempo domenica primo maggio? Le previsioni meteo per la festa dei lavoratori non lasciano tranquilli. Il bel tempo che ha caratterizzato questi ultimi giorni potrebbe persistere, ma essere intervallato da improvvisi temporali.

Previsioni meteo, che tempo farà il primo maggio 2022

Il meteo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a chi pensava di approfittare della festa dei lavoratori per organizzare una bella gita fuori porta. Questa domenica, infatti, sarà caratterizzata da meteo variabile e si alterneranno bel tempo e rovesci. Le piogge colpiranno in particolar modo il Nord-Est, ma anche l’alta Toscana, la Sicilia e la Calabria. Variabile, ma perlopiù soleggiato il Nord-Ovest e la Sardegna.

Le previsioni per lunedì 2 maggio

Anche la prossima settimana inizierà all’insegna del meteo variabile. Lunedì 2 maggio, infatti, al nord sarà prevalenza soleggiato, con acquazzoni in montagna. Al Centro sole, ma ci saranno piogge sul versante Adriatico. Al Sud tempo instabile con acquazzoni sulla dorsale appenninica ed in Puglia, In definitiva ci sarà un’alternanza tra sole e rovesci almeno fino al prossimo mercoledì.