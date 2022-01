Previsioni meteo domenica 2 gennaio 2022: sereno in tutta Italia

Buone notizie dal meteo per la giornata di oggi, domenica 2 gennaio 2022: secondo l'Aeronautica Militare sarà una giornata serena su tutta la penisola

Previsioni meteo domenica 2 gennaio 2022: il Servizio Metereologico

Secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare le previsioni per la giornata di oggi, domenica 2 gennaio 2022, dicono che sarà una giornata serena in tutta Italia: non è infatti prevista pioggia.

Previsioni meteo domenica 2 gennaio 2022: nebbia al mattino al Centro-Nord

Al mattino potrebbe esserci nebbia in varie zone del Centro-Nord, e poche nuvole sparse in Toscana, Liguria e Sardegna, ma nel resto delle regioni sarà sempre soleggiato. Al pomeriggio le nuvole aumenteranno, ma solo nelle regioni settentrionali, mentre al Centro e al Sud sarà sereno. Di sera tornerà la nebbia soprattutto nella zona della pianura Padana, lì il cielo tornerà a schiarirsi nella notte.

Previsioni meteo domenica 2 gennaio 2022: le temperature

Per quanto riguarda le temperature: le minime non avranno grosse variazioni, le massime per lo piu’ in lieve calo, ma ancora oltre la norma, con gli scarti piu’ marcati in montagna e nelle aree soleggiate.