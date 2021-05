Si prevede un'estate torrida: secondo gli esperti, tra giugno e luglio arriveranno ondate di calore a cui si alterneranno violenti rovesci.

Dopo un weekend all’insegna dell’instabilità, con piogge e calo delle temperature che poco si addiscono al mese di maggio, le giornate di sole con cui è iniziata la nuova settimana alimentano le speranze di tanti italiani, sempre più desiderosi di godersi la stagione estiva e concedersi un po’ di relax al caldo.

Le previsioni meteo per l’estate 2021 delineano giornate con temperature record: si prevede un’estate torrida.

Previsioni meteo estate 2021: caldo record

Secondo un’indagine di Federbalneari Alberghi, in alcune aree costiere si registrano indicazioni positive per i mesi di luglio e agosto. Per riattivare il settore del turismo, duramente colpito a causa della pandemia e a lungo rimasto bloccato, la stessa associazione di categoria chiede di acceleare l’introduzione del green pass europeo, affinché i turisti stranieri tornino a visitare le bellezze del nostro Paese.

Federbalneari Alberghi ha dichiarato che: “Nonostante il panorama non sia ancora omogeneo e il nostro Paese stia perdendo quote di mercato stagionali e flussi turistici internazionali, ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio e agosto”, precisando che i dati “lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori”. La Sardegna è tra le regioni italiane più gettonate anche per l’estate 2021.

E come trascorrere serenamente le settimane di vacanza tra le meraviglie nostrane se non all’insegna del sole? Secondo gli esperti, le previsioni meteo 2021 saranno caratterizzate dal caldo intenso. Attenzione però ai rovesci: alle giornate di sole e alte temperature potrebbero alternarsi piogge e violenti rovesci.

Previsioni meteo estate 2021: come saranno i mesi di giugno e luglio

Già nel mese di giugno potrebbero registrarsi le prime forti ondate di calore. Tuttavia, non si escludono violenti piogge e temporali, che potrebbero rivelarsi particolarmente intensi soprattutto dopo un prolungato periodo di caldo estremo.

Il trend potrebbe essere confermato per tutti i mesi estivi. Le mappe stagionali del Centro europeo confermerebbero le previsioni per l’estate 2021. Al Nord le temperature potrebbero superare i 32 gradi.

Previsioni meteo estate 2021: attenzione ai rovesci

Dopo giornate di sole e alte temperature, bisognerà prestare particolare attenzione ai possibili fenomeni estremi, che potrebbero causare non pochi danni.

Come nelle ultime stagioni estive, anche questa volta le ondate di calore potrebbero scatenare grandinate intense e forti temporali, alternandosi a giornate con caldo africano.