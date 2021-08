Previsioni meteo estate 2021, il colonnello Giuliacci: “Ondata di caldo fino al 10 settembre”

Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, a inizi settembre una nuova ondata di calore farà sentire i suoi effetti soprattutto al centro-sud.

Dopo settimane di caldo intenso, l’afa e le alte temperature stanno lasciando spazio a correnti più fresche, causa di un generale abbassamento delle temperature, da Nord a Sud. Il mese di agosto si chiude all’insegna del maltempo, ma secondo le previsioni meteo dell’estate 2021 del colonnello Mario Giuliacci fino al 10 settembre persisterà il caldo, soprattutto nelle Regioni centro-meridionali.

Meteo estate 2021, le previsioni di Giuliacci

Alla fine del mese di agosto tre perturbazioni raggiungeranno il nostro Paese, ma con l’inizio del nuovo mese, intorno al 2/3 settembre 2021, una nuova ondata di caldo determinerà un aumento delle temperature.

“Entro la fine di agosto ci saranno almeno tre perturbazioni di origine atlantica che arriveranno sull’Italia”, ha fatto sapere il famoso colonnello a Fanpage.it.

Tuttavia, ha assicurato: “Niente paura, perché l’estate non è ancora finita. Tra il 2 e il 3 settembre tornerà l’anticiclone africano che porterà soprattutto al Sud una nuova, seppur breve, ondata di caldo“.

Meteo estate 2021, colonnello Giuliacci: calo delle temperature nell’ultima settimana di agosto

Il meteorologo e direttore operativo di Meteogiuliacci.it ha descritto l’andamento atmosferico previsto per l’ultima settimana di agosto.

“Dopo il maltempo che ha colpito gran parte del Nord del Paese, ci saranno rovesci su gran parte delle regioni centrali, in particolare su Abruzzo, Molise, Lazio e anche al Sud, a eccezione della Calabria e delle Isole maggiori.

Venerdì 27 agosto la pioggia si estenderà al Sud e di nuovo sul nord-est, complice l’arrivo della seconda perturbazione atlantica. Domenica 29 ci saranno temporali diffusi, eccetto sulle Isole. Infine, martedì 31 con l’arrivo della terza perturbazione avremo ancora temporali su tutto il Nord, tranne che sull’Emilia Romagna e sulla Toscana. Fino a domenica ci sarà una tregua dal caldo”, ha fatto sapere Giuliacci.

Meteo estate 2021, colonnello Giuliacci: a settembre torna l’anticiclone africano

Agli amanti del caldo consiglia di godersi gli ultimi giorni di sole e temperature gradevoli, spiegando: “Intorno al 2 e 3 settembre ricomparirà l’anticiclone nord africano che porterà un’altra ondata di caldo al Centro e al Sud, che durerà per altri 5 o 6 giorni, quindi almeno fino intorno al 10 settembre”.

Tuttavia, ha precisato: “Non dobbiamo aspettarci la calura dei mesi scorsi: difficilmente si supereranno i 35 gradi, perché, anche se in presenza dell’anticiclone, la quantità di calore solare che arriva sulla Terra è molto più ridotta rispetto a luglio e agosto, dal momento che il sole comincia a viaggiare verso l’Equatore e i suoi raggi non cadono più in modo perpendicolare”.