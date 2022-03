Previsioni meteo fino al 21 marzo, temperature in calo e deboli nevicate: ecco dove

In questi primi giorni di primavera le temperature sulla penisola saranno segnate da un lieve calo. Attese nevicate e piogge sparse ecco dove.

La primavera è iniziata da poche ore e con essa si porta anche gli ultimi strascichi dell’inverno. Ecco dunque che nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 marzo dovremo aspettarci ancora delle temperature in calo con precipitazioni sparse al sud e sulle isole.

Particolare attenzione va prestata sulle Alpi dove potrebbero esserci deboli nevicate. La situazione.

Previsioni meteo, la situazione 20 marzo

Iniziamo proprio da domenica 20 marzo. In questa giornata domenicale, nonostante il calo delle temperature potremo aspettarci un clima stabile in buona parte del settentrione e centro-Italia con cielo sereno o poco nuvoloso in particolare in Toscana e nelle Marche. Potrebbero essere invece lievi nevicate sui rilievi alpini e prealpini occidentali.

Al sud invece potremmo assistere a precipitazioni in Sardegna. Instabilità in serata sul versante ionico della Calabria e le coste della Sicilia dove potrebbero esserci deboli piogge.

Le previsioni di lunedì 21 marzo

Guardando invece a inizio settimana segnaliamo che, nella giornata di lunedì 21 marzo il tempo sarà soleggiato nella maggior parte del territorio italiano con sole sia al Nord che al Centro-Sud. Al sud potrebbero inoltre essere attese lievi nevicate in collina. In serata il tempo dovrebbe essere stabile ovunque con nubi sparse al meridione.