Le previsioni meteo fino al ponte del 25 aprile

Il mese di aprile continua a dimostrarsi molto dinamico in Italia: il graduale innalzamento delle temperature sarà contemporaneo al ritorno di aria umida e instabilità provenienti dall’area atlantica. Le previsioni dicono però che si tratta degli ultimi scampoli di inverno prima del monologo della bella stagione.

Le previsioni meteo fino al 25 aprile

Su tutta la penisola dopo il brutto tempo delle ultime settimane, le temperature torneranno ad alzarsi fino a raggiungere i 20-24 gradi. Ecco come cambierà il tempo giorno per giorno fino al 25 aprile:

Domenica 23: Al nord ci sarà probabilmente qualche temporale sparso a causa dell’apertura atlantica proveniente da nord-ovest. Sul resto della penisola il tempo sarà buono, con nubi in aumento tra Toscana ed Umbria.

Lunedì 24: Tornerà il sole a Nord-Ovest, con la perturbazione che arriverà nel Nord-Est e al centro, specialmente sulla fascia adriatica. In tutto il Sud ci si aspettano nubi sparse e qualche sporadico rovescio.

Martedì 25: Il nucleo di instabilità ora della Festa della Liberazione dovrebbe allontanarsi verso la Grecia: ma è probabile vi sia ancora qualche pioggia non solo sul versante orientale, ma anche per tutta la dorsale appenninica. Certo non tutta la penisola avrà giornate piovose: le perturbazioni saranno sparse un po’ a macchia di leopardo ed è probabile splenda il sole in diverse zone d’Italia.