Previsioni meteo, freddo secco nel fine settimana in tutta Italia

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 12 e domenica 13 marzo preannunciano un freddo secco in tutto lo stivale, si arriverà anche a zero gradi.

Previsioni meteo, cosa accadrà sabato 12 marzo

Sull’Italia è arrivato un flusso d’aria gelido di estrazione artico continentale giunto dalla Russia.

Questa situazione ha portato a neve in bassa quota in diverse regioni dello stivale, neve reiterata fino a martedì 8 marzo. Nei prossimi giorni ci sarà invece un ritorno alla stabilità. L’anticiclone si allungherà nuovamente verso il Nord Europa, scatenando venti gelidi che arriveranno sull’Italia nel weekend. Sabato 12 marzo le correnti fredde investiranno prima i settori adriatici e poi anche il Nord finendo con il resto delle regioni.

Le previsioni meteo per domenica 13 marzo

La situazione si potrarrà anche domenica 13 marzo con il freddo secco che investirà tutta Italia. Le temperature vivranno un calo drastico con le medie anche di 8 gradi inferiori rispetto a ciò che ci si aspetterebbe a questo punto dell’anno. Durante le ore notturne si raggiungeranno spesso temperature ben sotto lo zero.