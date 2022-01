Previsioni meteo gennaio, Giuliacci: “Tre ondate di freddo in 10 giorni ma senza neve e pioggia”

Mario Giuliacci si è cimentato nelle previsioni meteo per questo mese di gennaio, annunciando forti ondate di gelo al Nord e folate di Bora per il Sud.

Mario Giuliacci si è cimentato nelle previsioni meteo per questo mese di gennaio, preannunciando forti ondate di gelo al Nord e folate di Bora per il Meridione.

Il colonnello e meteorologo, Mario Giuliacci, ha parlato del mese di gennaio in termini climatici:

«Se dovessimo fare un’analisi di quello che è successo direi che è mancata la grande ondata di freddo, quella che arriva in genere dalla Russia e che porta neve anche in pianura e al Centro Sud. È vero che nei giorni scorsi ci sono state nevicate, ma sono state deboli. Non c’è stato finora nessun evento tale che il prossimo anno possiamo ricordarci di questo inverno come uno dei più freddi degli ultimi tempi. A parte l’ultima decade di dicembre in cui c’è stata un’anomalia termica, sono arrivate state piccole ondate di freddo con qualche nevicata sparsa ma senza l’evento invernale che fa parlare di sé».