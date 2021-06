Previsioni meteo giovedì 10 giugno 2021: tempo instabile e temporali ma temperature in aumento

Le previsioni meteo di giovedì 10 giugno 2021 vedranno diverse situazioni in comune tra alcune regioni e temperature non particolarmente elevate.

Con l’estate che è sempre più vicina inevitabilmente si pensa a come trascorrere delle giornate soleggiate: le previsioni di giovedì 10 giugno 2021 parlano ancora però di instabilità.

Previsioni meteo 10 giugno 2021, la situazione

Secondo quanto riportato dagli esperti del settore, nonostante l’avvicinarsi dell’estate vi sarebbero ancora dei fenomeni di instabilità sull’Italia.

Per la mattinata è previsto un inizio soleggiato nella gran parte della Penisola, eccezion fatta per i cieli nuvolosi della Lombardia e di una parte del Veneto.

Previsioni meteo 10 giugno 2021, cosa potrebbe accadere

Durante il pomeriggio è invece previsto un peggioramento delle condizioni con temporali previsti in diverse zone come Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. Nelle altre zone previsto sole e temperature abbastanza alte, ma comunque in linea con il periodo.

Previsioni meteo 10 giugno 2021, instabilità in arrivo

L’instabilità potrebbe raggiungere diverse parti d’Italia nella giornata di giovedì 10 giugno, ma soprattutto potrebbe concentrarsi sulle zone più alte. Non si escludono eventi di carattere temporalesco durante il pomeriggio. L’instabilità non risparmierà neanche i giorni che precederanno il fine settimana, seppur con forme e modalità più leggere rispetto agli eventi atmosferici accaduti di recente.

Le previsioni meteo di giovedì 10 giugno 2021 parlano di un cielo nuvoloso su gran parte del Sud.

Precipitazioni con rovesci sparsi anche in Abruzzo e Molise: nel resto dell’Italia tempo buono. Temperature massime in lieve aumento e in generale comprese tra 24 e i 30 gradi.

Il meteo di mercoledì 9 giugno

La giornata di mercoledì 9 giugno 2021, infatti, si contraddistingue per una marcata instabilità climatica connotata da frequenti temporali e rovesci: un simile clima si impone principalmente in prossimità dei rilevi montuosi, soprattutto in corrispondenza con gli orari più caldi del giorno.

Il maltempo non provoca un abbassamento delle temperature che, al contrario, continuano ad apparire conformi con gli standard stagionali, esibendo i valori classici del periodo estivo con massime che si aggireranno tra i 27 e i 29 gradi.

A causa dell’anticiclone che sta attraversando il territorio italiano, fino a venerdì 11 giugno si assisterà a un clima mutevole, influenzato dalle correnti settentrionali che stimolano rovesci e temporali. Si spera comunque che non accadano episodi simili a quelli registrati a Roma. Nella Capitale traffico in tilt e strade allagate in alcune zone della città.