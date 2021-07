Previsioni meteo giovedì 15 luglio 2021: sole al Sud, forte vento e temporali al Nord

Meteo giovedì 15 luglio 2021: sole al Sud, forte vento e temporali al Nord, il ciclone che aveva sferzato il Nord Italia avvia la discesa verso il Centro

In trend con i modelli dei giorni scorsi le previsioni meteo di domani, giovedì 15 luglio 2021, con sole al Sud, forte vento e temporali al Nord. Il preannunciato arrivo del ciclone che gradualmente sta portando maltempo un po’ su tutta la penisola ha iniziato a produrre i suoi effetti: dopo un ingresso di aria fresca a Nord e Nord Ovest nei giorni scorsi, che aveva “bucato” l’Anticiclone Africano Mediterraneo adesso quegli stessi effetti sono in espansione lungo la direttrice nord sud e in consolidamento nelle zone di ingresso.

Sono previsti forti temporali con a traino un marcato calo termico su tutta la penisola.

Meteo giovedì 15 luglio: instabilità marcata sulla penisola

Quelle stesse condizioni di scarsissima stabilità proseguiranno anche nei prossimi giorni, determinando un fine settimana a tratti davvero imprevedibile, a contare le varie situazioni di nicchia. Ad ogni modo per la giornata di domani giovedì 15 luglio, il sole continuerà ad essere protagonista a Sud e sulle Isole.

Situazione diversa a Nord, con una maggiore nuvolosità ma stavolta alternata a momenti di sole. Per le ore del mattino sono previste piogge deboli sulla Liguria di Levante e sul nord della Toscana, oltre che su alcune settori della Alpi. Rovesci e temporali interesseranno invece le pianure di Veneto e Friuli.

Meteo giovedì 15 luglio instabile e venerdì il maltempo si sposterà verso sud

Per la giornata di venerdì la circolazione di aria fresca e l’instabilità prenderanno la direzione sud e sud est.

Al Nord si registrerà ancora instabilità, specie sulle regioni nord-orientali e sui rilievi. In concomitanza rovesci e temporali saranno più probabili ma con modalità isolata su Toscana e sull’Appennino centro-settentrionale. Tutto questo per arrivare ad un week end con l’Italia divisa fra sole e caldo a Nord e rovesci e temporali a Sud, con il Centro che risentirà di entrambe le tendenze. Sono previsti venti forti e precipitazioni a tratti anche molto abbondanti.

Meteo giovedì 15 luglio, ciclone attivo per tutto il week end

Domenica 18 il ciclone in questione si manterrà attivo sul mar Tirreno. Per questo motivo ci sarà ancora instabilità al Centro-Sud e sulla Sicilia. Più soleggiato altrove, anche se non si esclude il rischio di temporali pomeridiani sull’arco alpino. Le alte temperature, in linea con i modelli previsionali emessi su scala mensile ad inizio luglio, dovrebbero tornare sull’intera penisola a partire dal 20 luglio.