Il meteo di giovedì 2 settembre 2021 mostrerà temperature in linea con la media stagionali, in alcune zone oltre i 30 gradi.

Le previsioni meteo della giornata di giovedì 2 settembre 2021 vedranno tempo stabile in questi tutta l’Italia. Le temperature sfioreranno quasi ovunque i 30 gradi: il sole sarà in prevalenza protagonista.

Previsioni meteo giovedì 2 settembre 2021

Grazie all’alta pressione il clima sarà maggiormente favorevole in diverse zone dell’Italia: bel tempo anche sulle isole maggiori.

Fra venerdì 3 e sabato 4 settembre 2021 è invece previsto un peggioramento delle condizioni nella parte centrale dell’Italia e anche al Sud. È in arrivo, infatti, una perturbazione associata alla bassa pressione.

Previsioni meteo per giovedì 2 settembre 2021, altri dettagli

Il sole sarà presente sulla maggior parte della Penisola, eccezion fatta in alcune zone della Sardegna dove ci potrebbe essere qualche nuvola di troppo. Giornata del tutto soleggiata su alcune aree di montagna.

Le temperature sfioreranno i 30 gradi sulle regioni del Tirreno, 24-26 sull’Adriatico, oltre i 30 in Sicilia e Sardegna. I venti moderati intorno alla Puglia, situazione simile anche per Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 2 settembre 2021, giorni precedenti e quelli successivi

Durante la giornata di venerdì 3 settembre 2021 sono invece previste piogge in Sardegna che, successivamente, si estenderanno verso altre regioni. La perturbazione balcanica potrebbe durare qualche giorno provocando fenomeni di instabilità soprattutto nelle zone interne del Paese.

Nei prossimi giorni previsto aumento dell’instabilità a ridosso delle Alpi. Cominceranno invece ad aumentare le nubi in diversi luoghi. Pioggia debole sui rilievi del Nord-Ovest, schiarite invece a Nord-Est e parte estrema del Meridione. Valori in Sicilia e Calabria intorno ai 30 gradi, venti moderati in Sardegna e Sicilia, deboli altrove.

Le previsioni meteo di mercoledì 1 settembre 2021 hanno invece mostrato segnali positivi, in particolare al Centro Sud.

Temperature in aumento e picchi di 35 gradi in Sardegna e in Sicilia. In buona sostanza il bel tempo non sta per abbandonare l’Italia, anzi. Nelle prossime ore infatti l’Italia sarà interessata da un innalzamento generale delle temperature, con un ritorno del caldo e dei parametri termici tipici di fine estate. Le temperature di giovedì 2 settembre 2021 saranno invece intorno alla norma e conformi alle medie stagionali. Non si prevedono cali di temperature al di sotto dei 28 gradi in tutta l’Italia, a parte ovviamente sulle zone montuose.