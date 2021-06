Previsioni meteo giovedì 24 giugno 2021: caldo al Sud, ma temporali e grandine al Nord

Previsioni meteo giovedì 24 giugno in tutta Italia: il Sud sarà caratterizzato da bel tempo, isole maggiori comprese.

Le previsioni meteo per giovedì 24 giugno ci presentano un’Italia spaccata in due: se il Nord sarà caratterizzato da grandinate e e temporali, il Sud dello Stivale godrà di un clima clemente all’insegna del bel tempo, isole maggiori comprese Al mattino pioverà in regioni come la Val d’Aosta e il Piemonte, con una nuvolosità più diffusa in Campania, Sardegna, Basilicata e Puglia.

Piogge anche in Trentino durante il pomeriggio. Di sera il tempo migliorerà decisamente dovunque, mentre le piogge continueranno a verificarsi nella regione del Piemonte.

Previsioni meteo 24 giugno: nuova ondata di caldo torrido

Secondo le previsioni meteo del 24 giugno prossimo, l’Italia dovrà affrontare di nuovo un’ondata di caldo afoso che si è riversato sul nostro Paese da Nord a Sud. Tuttavia, come fa notare Fanpage, l’effetto esteso dell’Anticiclone africano porterà anche una conseguenza meteorologica radicalmente opposta.

I temporali porteranno grandinate, nubifragi e fulmini sulla maggior parte delle regioni settentrionali, soprattutto in orario pomeridiano.

La cappa di calore intenso è caratterizzata da temperature che vanno oltre i quarantacinque gradi, infatti, si scontrerà con correnti a più bassa temperatura provenienti dal Nord. Ciò andrà a creare annuvolamenti improvvisi a cui seguiranno temporali che andranno a interessare l’arco alpino, particolarmente la zona a nord ovest, con eventuali estensioni anche alle pianure adiacenti.

Previsioni meteo 24 giugno: bel tempo al Sud

Le previsioni meteo del 24 giugno indicano, dunque, una giornata di caldo torrido caratterizzante il Sud Italia, isole maggiori incluse. Avremo quindi un clima sereno nella maggior parte della penisola italiana a partire dalle ore mattutine. Un caldo afoso che non andrà mai a scendere sotto i trenta gradi aumentando mano mano che si va da Nord a Sud dello Stivale fino a picchi di temperatura di quarantacinque gradi in Sicilia. A ciò si denotano mari calmi o poco mossi e venti deboli. In Piemonte e Val d’Aosta avremo invece nubifragi improvvisi e un rischio elevato di temporali. Da segnalare anche possibili grandinate che potrebbero interessare anche il comparto alpino più a ovest della Lombardia.

Previsioni meteo 24 giugno: l’instabilità proseguirà anche il giorno dopo

L’instabilità meteo pomeridiana sulle Alpi proseguirà anche venerdì 26 giugno. In tale data c’è la possibilità che rovesci e temporali potrebbero verificarsi anche nel pieno della giornata sconfinando fino in pianura in Piemonte. Rovesci pomeridiani potrebbero verificarsi anche nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.