Previsioni meteo giovedì 26 agosto 2021: maltempo e temporali anche al Sud, le regioni a rischio

Maltempo e rovesci al Sud, temperature in rialzo al Nord: le previsioni di giovedì 26 agosto 2021 e altri dettagli.

La perturbazione numero 5 è pronta a creare fenomeni di instabilità in diverse zone d’Italia: le previsioni di giovedì 26 agosto 2021 mostrano alcune condizioni di tempo instabile. Da segnalare inoltre un importante calo delle temperature.

Previsioni meteo giovedì 26 agosto 2021

Il Meridione sarà interessato da un’ondata di aria fresca proveniente dall’Atlantico che sta per raggiungere diverse regioni italiane del Sud. Previsto giovedì 26 agosto 2021 caldo in calo: non si esclude la possibilità di qualche fenomeno di carattere temporalesco.

Previsioni meteo giovedì 26 agosto 2021

Rovesci e temporali potrebbero colpire diverse zone come Basilicata, Calabria, Puglia e alcune zone della Sicilia. Sole e poche nuvole invece in Abruzzo e Molise, bel tempo anche sulle Alpi orientali.

Previsioni meteo giovedì 26 agosto 2021

Le temperature massime saranno in calo al Sud, in rialzo invece nelle altre zone d’Italia che, di conseguenza, potranno contare su condizioni meteo favorevoli. In generale ci saranno comunque delle temperature che rientrano nella norma del periodo estivo.

Dopo un fine settimana con sole e caldo è in arrivo una nuova ondata di maltempo. Le previsioni meteo di mercoledì 25 agosto 2021 hanno mostrato piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.

Non mancano neppure vento e grandinate, ma anche un generale abbassamento delle temperature a Nord e a Sud.