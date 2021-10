Previsioni meteo giovedì 7 ottobre: maltempo diffuso, pioggia e freddo al centro-sud

Le previsioni meteo di giovedì 7 ottobre indicano ancora piogge sparse al centro-sud e in alcune zone di nord-est. Temperature in ulteriore calo.

La seconda perturbazione giunta sull’Italia nel mese di ottobre genererà una marcata circolazione depressionaria, che giovedì 7 e venerdì 8 ottobre causerà ancora un certo maltempo.

Giovedì 7 ottobre pioverà su gran parte del centro-sud e alcune aree del nord-est, venerdì 8 soprattutto al sud e nelle regioni adriatiche centrali.

Si prevede inoltre un calo delle temperature in molte zone del Paese: le correnti relativamente fredde, richiamate dal centro di bassa pressione, renderanno le giornate tipicamente autunnali.

Previsioni meteo giovedì 7 ottobre: pioggia su centro-sud e nord-est

Le previsioni per giovedì 7 ottobre indicano una prevalenza di bel tempo nelle aree di nord-ovest. Nuvoloso altrove, con piogge sparse durante la giornata in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, così come in gran parte del centro (Toscana esclusa) e sulle regioni meridionali.

Possibili nevicate sulle Alpi Orientali oltre i 1.700/1.800 metri.

Previsioni meteo giovedì 7 ottobre: temperature massime in calo

In gran parte del centro-sud e sulle isole temperature massime in calo. Venti per lo più settentrionali o di Maestrale e mari molto mossi, localmente anche agitati.

Previsioni meteo giovedì 7 ottobre: piogge anche nella giornata successiva

Previsioni simili per venerdì 8 ottobre: bel tempo a nord-ovest, nuvole sul resto della penisola, con piogge sparse e a tratti intense su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ulteriore calo delle temperature massime al sud, in leggero aumento al centro-nord. La giornata sarà in generale ventosa, con mari molto mossi, localmente anche agitati, in particolare l’Adriatico e i bacini intorno alle isole.

