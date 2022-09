Previsioni meteo giovedì 8 settembre, torna il maltempo: 15 regioni a rischio temporali

Previsioni meteo 8 settembre, giallo per Emilia, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli ,Trentino, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Molise e Campania

Le previsioni meteo per giovedì 8 settembre si confermano pessime, torna il maltempo e ben 15 regioni dell’Italia sono a rischio temporali. Il dato è che il meteo non proprio bello fa di nuovo capolino sul nostro paese e porterà rovesci e temporali, localmente anche intensi.

Le previsioni meteo per l’8 settembre

Una perturbazione atlantica tra stasera e domani farà irruzione sull’Italia e da nord fino al centro provocherà un “progressivo e deciso peggioramento del tempo” fino a lambire anche le regioni del sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, giovedì 8 settembre, una allerta meteo arancione per rischio temporali su due regioni e una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su quindici regioni.

Quali sono?

Ecco le regioni interessate da allerta

Si prevede un’allerta arancione per i settori orientali della Lombardia e sul Veneto mentre è allerta gialla per i restanti settori di quelle stesse regioni. Giallo anche per Emilia Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Molise e alta Campania. Sono attesi temporali severi su Piemonte e Lombardia e fino al Triveneto. Temporali intensi anche sui restanti settori settentrionali.

E ancora: piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria, Marche, rilievi dell’Abruzzo e nord Lazio con tempo che migliora dalla serata. Nubi ma fenomeni meno intensi su restanti settori centrali e sui rilievi di Molise e Campania.