Previsioni meteo giovedì 9 settembre 2021, temporali su Alpi, Sud e Isole: le regioni a rischio

Durante la giornata di giovedì 9 settembre 2021 le previsioni meteo mostrano un peggioramento delle condizioni: la situazione.

Le previsioni in programma durante la giornata di giovedì 9 settembre 2021 mostrano un vortice di bassa pressione che prenderà piede nel Mediterraneo occidentale. Le perturbazioni si sposteranno verso la Sicilia e la Sardegna.

Previsioni meteo giovedì 9 settembre 2021

Durante la mattinata di giovedì 9 settembre 2021 il tempo sarà poco nuvoloso, o comunque sereno, su gran parte del Paese. Prevista una maggiore nuvolosità nelle zone del Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Non si esclude qualche precipitazione, a carattere temporalesco, su Puglia e altre zone del Meridione.

Previsioni meteo giovedì 9 settembre 2021, altri dettagli

Intanto nel pomeriggio di giovedì 9 settembre 2021 previsto un peggioramento delle condizioni al Centro e sulle Alpi centrali.

Previsti rovesci anche in alcune zone della Sardegna, in Sicilia e sulle zone montuose della Toscana. In serata peggiorano le condizioni di Calabria e Lazio.

Previsioni meteo giovedì 9 settembre 2021, i dati del giorno successivo

Rovesci a carattere sparso, così come possibile temporali, potrebbero ripetersi durante la giornata di venerdì 10 settembre 2021. Attenzione in Sardegna, in particolare la zona orientale, così come in Calabria e in Sicilia.

Previste temperature in leggero aumento, specie in alcuni luoghi: previste medie sopra il periodo al Centro-Nord.