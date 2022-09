Previsioni meteo, Giuliacci: “L’estate ha i giorni contati, dal 15 settembre freddo e pioggia”

L'estate 2022 sta davvero finendo, a darne la conferma è il colonnello Giuliacci nelle sue previsioni meteo per la seconda metà di settembre

Secondo il colonnello Giuliacci, l’estate 2022 è davvero agli sgoccioli. Il meteorologo più famoso d’Italia spiega che dal 15 settembre le temperature nello Stivale subiranno un drastico calo, aprendo le porte all’autunno.

Giuliacci, le previsioni meteo di settembre: “L’estate sta finendo”

Mario Giuliacci ha dato le sue previsioni meteo per la seconda metà di settembre a ‘Fanpage.it’, spiegando che la lunga e caldissima estate 2022 sta per terminare. Dal prossimo fine settimana, infatti, il freddo tornerà nel nostro Paese, con le piogge che risolveranno, almeno in parte, il grave problema della siccità vissuto negli ultimi mesi.

Cosa accadrà nei prossimi giorni: parola a Giuliacci

Entrando nello specifico delle previsioni meteo dei prossimi giorni, Mario Giuiacci ha spiegato: “Il 15 settembre ci sarà un brusco calo delle temperature al Centro nord e dal 16 anche al Sud ed Isole con temperature che scenderanno entro il 18 settembre a 20-23 gradi al Centro nord, 23-25 gradi al Sud e Sardegna, 27-30 sulla Sicilia.

Ulteriore calo tra 21 e 23 settembre con massime di 19-21 gradi al Nord, 20-22 al Centro, 23-26 al Sud. In rialzo invece su Sardegna fino 26-27 gradi. Il caldo, da questo momento, non tornerà più.”