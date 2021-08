Previsioni meteo, grandine e temporali in arrivo: almeno 5 Regioni a rischio

Almeno 5 Regioni saranno interessate da grandine e fenomeni temporaleschi: il maltempo arriverà nelle prossime ore.

Nella giornata di venerdì 27 agosto 2021 il maltempo comincerà a far sentire i suoi effetti nelle Regioni del centro-nord. Le previsioni meteo segnalano un ulteriore peggioramento, con possibili temporali e grandine in diverse zone del Paese: almeno 5 le Regioni interessate.

Previsioni meteo, in arrivo il maltempo: temporali e grandine in diverse Regioni

Addio al caldo intenso delle prime settimane di agosto (almeno per il momento). Il mese si chiude all’insegna del maltempo. La nuova perturbazione in arrivo sul nostro Paese sta già facendo sentire i suoi effetti, in particolare nelle Regioni settentrionali. Il Sud, invece, mantiene temperature estive, con il sole che continua a regalare giornate splendide.

Attesi fenomeni temporaleschi e grandine causati dall’avvicinamento all’Italia di un vortice di bassa pressione carico d’aria fredda proveniente dal Nord Europa.

Nelle Regioni settentrionali e centrali le temperature sono destinate a calare nell’arco dell’ultima settimana di agosto.

Meteo, in arrivo pioggia e grandine: quali sono le Regioni a rischio

I primi temporali sono attesti nel Veneto e in Emilia Romagna per poi scendere rapidamente entro metà giornata in direzione delle regioni adriatiche del Centro. Il maltempo si estenderà poi nella fascia appenninica tosco-emiliana, nelle Marche, fino alla fascia settentrionale e orientale dell’Umbria.

Nelle ore pomeridiane e serali i fenomeni temporaleschi potrebbero rafforzarsi nelle Marche, dove si attendono anche intense raffiche di vento, improvvisi nubifragi e locali grandinate, fino alla notte successiva.

Si attende un calo termico in tutta Italia.

Previsioni meteo, maltempo e grandine in diverse Regioni: weekend instabile

Al centro-nord si attende un fine settimana all’insegna dell’instabilità. Il maltempo comincerà nella giornata di venerdì 27 agosto, ma la variabilità persisterà anche nel weekend.

Sabato 28 agosto si attendono temporali, nubi e piovaschi sparsi. L’indomani, domenica 29, il meteo potrebbe migliorare.