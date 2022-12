Previsioni meteo: il 2023 inizierà all'insegna del freddo

Dopo un autunno caldo e un dicembre abbastanza mite sembra stia arrivando davvero l’inverno, le temperature potrebbero calare drasticamente e il maltempo diventare un fedele compagno.

Il Vortice Polare (in inglese Polar Vortex) è una struttura ciclonica al cui interno è racchiusa l’aria fredda prodotta sulla calotta artica. Questa vasta area di bassa pressione si scarica attraverso centri di depressione diretti verso il Sud, portando cali di temperature e maltempo. Il comportamento di questo fenomeno non è però sempre uguale e questo influenza le regioni più a sud del pianeta.

Il freddo rimane al Polo Nord quando il vortice polare è compatto, momento in cui per quanto riguarda l’Italia c’è da attendere un tempo stabile con temperature miti.

Se invece ci sono variazioni nel ciclone le ripercussioni sono di diverso tipo. Nel caso si divida in due parti o più per un afflusso di correnti più calde (chiamato riscaldamento stratosferico, in termini tecnici) ci sono alte probabilità che il gelo raggiunga anche il nostro paese, il carico di aria fredda infatti tende a spostarsi verso il sud.

Previsioni meteo: il 2o23 inizierà con il freddo

Per il momento l’Italia sembra salva.

Il ciclone polare infatti risulta molto compatto e fermo in maniera stabile sopra il Polo Nord. Per questo motivo possiamo stare tranquilli almeno fino alla fine del 2022, le temperature resteranno stabili sebbene sopra alla media per questo periodo.

Da metà gennaio 2023 le cose potrebbero però cambiare a causa di un momentaneo spostamento al di fuori della regione naturale. Non è quindi da escludere un drastico calo di temperature in Italia, con maltempo e nevicate anche a quote basse e regioni non di montagna.

Potremmo quindi avere un inverno in ritardo, ma non si può dire con certezza. Non resta che aspettare e continuare a monitorare i movimenti dell’aria fredda. Non sarebbe però la prima volta che il freddo arriva in ritardo sulla nostra penisola, negli ultimi anni infatti è la seconda parte della stagione invernale a essere la più rigida. Febbraio è diventato il mese più freddo dell’anno e anche quello caratterizzato da spesse e abbondanti nevicate.

Il 2023

Il 2023 si prospetta un anno caldo, ancora di più rispetto a quello passato e quelli ancora precedenti. L’eventuale freddo del primo trimestre potrebbe essere l’unico che vediamo per lunghi mesi. Le previsioni lo definiscono “l’anno più caldo di sempre“. Sebbene sia una frase che sentiamo ogni anno da diverso tempo, questa volta a causa del riscaldamento globale le temperature sempre più in rialzo potrebbero essere più difficili da gestire.