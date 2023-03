Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano di maltempo, a poche settimane dall’inizio della primavera. Due perturbazioni porteranno pioggia e vento su tutta l’Italia.

Previsioni Meteo: in arrivo due perturbazioni con pioggia e vento

Sull’Europa centro settentrionale è in atto una notevole interruzione invernale, ma per quanto riguarda l’Italia il cambiamento non è ancora in atto. Ci saranno due perturbazioni che porteranno vento e pioggia da nord a sud, con una nuvolosità che si addosserà alle regioni tirreniche e parte del Nord. Questi fenomeni, però, saranno poco significativi. Tra la serata di martedì e mercoledì un secondo fronte attraverserà parte dell’Italia, ad iniziare dal medio-alto Tirreno, portando altra pioggia, più incisiva, con rovesci sulle regioni centro meridionali.

Il clima sarà mite

Il clima sarà mite, salvo per una leggera diminuzione delle temperature che si avrà nelle zone soggette a maggiore nuvolosità, ma non farà molto freddo. I valori più elevati saranno anche di 18 o 20 gradi, sulle Isole Maggiori, lungo il versante Adriatico e sull’Emilia Romagna. Da segnalare anche una ventilazione a tratti tesa di libeccio sui bacini occidentali, soprattutto sul Tirreno settentrionale e il Mar Ligure, dove le raffiche raggiungeranno i 50/60 km/h.